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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. مقيم ينهى حياة زوجته بمادة حارقة ويحاول التخلص من نفسه

السعودية علم
السعودية علم
محمود نوفل

‏ اعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية مباشرة حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنجلاديشية بسلاح أبيض ومادة الأسيد الحارقة على زوجته أثناء نزولها من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة لخلاف عائلي بينهما.

وذكرت الشرطة السعودية في بيان لها أن الحادث نتج عنه وفاة الزوجة، ووفاة أخرى وإصابة أخريات، لافتة الي ان الزوج المتهم هو الآخر شرع في الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه.

ونوهت الشرطة السعودية في بيانها الي انه تم ضبط الزوج المتهم واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

وفي واقعه اخري؛ أقدمت امرأة على التطاول بضرب رجل أمن سعودي في أحد الحرمين الشريفين.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية ، أنه قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام امرأة بصفع رجل أمن في الحرم النبوي بالمدينة المنورة.

ورد رجل الأمن عليها بصفعتين الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولة رجل الأمن نهي المرأة عن الدخول من منطقة يبدو أنها ممنوعة وفجأة بادرت المرأة بصفع رجل الأمن الذي صفعها مرتين بالمقابل.

وأدى ذلك إلى تباين في ردود الفعل حول من أيد الأمن ومن رفض.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية  صورة مموهة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة سناب شات، قائلة : "أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها".

السعودية وزارة الداخلية الأمن العام شرطة مكة المكرمة مادة الأسيد الحارقة المدينة المنورة

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