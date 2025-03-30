تحالف الأحزاب: نجدد العهد والوعد خلف قيادتنا السياسية

تقدم تحالف الأحزاب المصرية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى كل الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.



وأعرب الأمين العام للتحالف، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تجديد العهد والوعد

وقال النائب تيسير مطر، إننا وفي معرض هذه المناسبة إذ نجدد العهد والوعد للسيد الرئيس والشعب المصري أن نظل على العهد خلف قيادتنا السياسية وفي خدمة دولتنا وشعبنا وألا نحيد عن موقفنا هذا أبدا، مشيدا بما تحقق من إنجازات هائلة في عهد السيد الرئيس.

وتقدم النائب تيسير مطر بخالص الدعاء لله القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة المباركة على جميع الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء.