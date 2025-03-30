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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية: تجهيز عدد من الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أعلن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين المحافظة، قائمة المساجد وساحات الخلاء التي سيتم إقامة صلاة وخطبة العيد بها تحت رعاية أمانة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود حزب مستقبل وطن للتسهيل على المواطنين ومرتادي المساجد ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.

وذكر الحزب في بيان أن أمانة الإسكندرية تحرص على مشاركة أهالينا فرحة عيد الفطر، من خلال توزيع هدايا عينية قيمة على الأطفال والسيدات أثناء الصلاة، كما سيتم اجراء سحب قرعة على رحلة عمرة مقدمة من الأمانة المركزية لأهالي الاسكندرية.

وأصدر حزب مستقبل ، قائمة بعناوين وأماكن ومقار إقامة صلاة العيد لهذا العام على النحو التالى:

قسم المنتزه اول: مسجد شرق المدينة .. مسجد عبد الحاج عبد الحليم في دربالة

المنتزه ثان: ساحة عزبة الكوبانية، ساحة شارع 30 من مكه المكرمه المندرة قبلي ، ساحة شارع 25 المستشارين بطوسون بجوار الحي

المنتزه ثالث: ساحة شارع رقم 2 العمومي بعزبة محسن، ساحة مسجد اسكوت الكبير ، ساحة عزبه الشركه ، ساحة شباب السيوف 2 بالسيوف شماعة، مسجد الصابرين بخورشيد ومسجد النخيل خورشيد.

الرمل اول : ساحة شارع سينما ليلى باكوس وساحة مسجد شهداء القناة بمساكن شدس

الرمل ثان: ساحة مسجد الايمان امام المقر شارع احمد ابو سليمان، وساحة الغنيمي امام مؤسسه الغنيمي شارع احمد ابو سليمان، و ساحة الجامع الكبير في عزبة الشيخ، وساحة الشركه العربية

سيدي جابر: ساحة مسجد سليمان محمود كليوباترا شارع اللواء احمد علي ومسجد نور الإسلام بعزبة مطابع محرم

باب شرقي: ساحة شارع الجواهر بالحضره، مسجد السلام امتداد شارع جلال الدسوقى الحضرة القبلية وساحة أرض المعسل ومسجد نور الإسلام شارع عبد المنعم سند كامب شيزار، مسجد أبو زيد شارع الترام الحضره القبلية

محرم بك: ساحة مسجد اللبان – شارع راغب

العطارين: ساحة مسجد العطارين ، و1 شارع فؤاد بجوار سيد المتولي، ومسجد العمري

المنشية: ساحة مسجد الخوجه عثمان، ومسجد رمضان شحاته

الجمرك : مسجد خضر شارع فرنسا، مسجد ابن خلدون، مسجد البدن

كرموز ساحة مسجد سلطان

اللبان: ساحة مسجد سيد ونس

مينا البصل: ساحة شارع القفال بمسجد الجمل بالورديان

الدخيلة: الساحة خلف قصر القويري الهانوفيل

العامرية ثان: شارع ساحة الناصرين امام موقف الاتوبيس

برج العرب: سباحة حديقه الجهاز مدينة برج العرب، وساحة المسجد الكبير برج العرب القديم.

الاسكندرية مستقبل وطن ساحات مساجد سعيد عبدالعزيز

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