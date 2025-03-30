قصة واقعية .. عصام يوسف يعلن مشاركته في موسم دراما رمضان 2026

أعلن الروائي والإعلامي عصام يوسف، استعداده للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2026، من خلال كتابة سيناريو جديد.

كتب "يوسف" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نويت على مسلسل لرمضان 2026 باذن الله لا قوة إلا بالله".

ويعد ذلك العمل المنتظر هو أول مشروع مرتبط بموسم رمضان 2026، وستكون أحداثه مستوحاة من قصة واقعية يكتب لها السيناريو والحوار حاليا.

يشار إلى أن عصام يوسف، مقدم البرنامج الشهير "العباقرة" وصدرت له روايات "ربع جرام" و" 2 ضباط".

فيما كتب السيناريو والحوار لمسلسل "ذهاب وعودة" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المنتظر إعلانه عن تفاصيل عمله الرمضاني المقبل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.