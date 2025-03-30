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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أراوخو يشيد بعقلية برشلونة بعد الفوز على جيرونا.. ويؤكد: هدفنا لقب الليجا

أراهو
أراهو
كتب – إسلام مقلد :

أعرب المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه برشلونة على حساب جيرونا، مشيدًا بعقلية الفريق القتالية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في مواجهة الجولة الـ29 من الليجا، ليعزز صدارته لجدول الترتيب.

وفي تصريحات لقناة برشلونة عقب اللقاء، قال أراوخو: "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، لأنه يبقينا على قمة الترتيب ويدفعنا لمواصلة السعي نحو هدفنا الأهم، وهو الظفر بلقب الليجا.. أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة على جميع المستويات".

وأضاف: "في الشوط الأول، واجهنا صعوبة في التسجيل بسبب التنظيم الدفاعي المحكم من جيرونا، لكن الفريق كان في قمة تركيزه، حتى بعد تعادلهم معنا 1-1، واصلنا اللعب بإصرار وثقة، وكنت متأكدًا أننا سننجح في حصد النقاط الثلاث".

وأشاد أراوخو بعقلية فريقه، قائلًا: "ما يميزنا هو معرفتنا بكيفية التعامل مع اللحظات الصعبة، لقد واجهنا مواقف كثيرة كنا فيها متأخرين أو متعادلين، لكننا نجحنا في قلب الأمور لصالحنا. نمتلك فريقًا شابًا لكنه يتمتع بعقلية قوية جدًا، وهذا يمنحنا جميعًا ثقة كبيرة في أنفسنا".

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة، ليواصل صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

أراوخو رونالد أراوخو برشلونة الدوري الإسباني

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