قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الفطر المبارك
عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
حماس: المقاومة وسلاحها مسألة وجودية.. ونتنياهو يقود المنطقة للدمار
التكبير في عيد الفطر .. اعرف وقته والصيغة الصحيحة له
علاج سوء التغذية.. أفضل الطرق لتستعيد عافيتك
موعد زكاة الفطر 2025.. مسموح حتى هذا الوقت ولا تحتسب بعده
القبض على عصابة سرقة أبواب المقابر ببنى سويف
مستشفيات الأزهر ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك
بوليتانو يدخل تاريخ مواجهات نابولي وميلان بهدف نادر بعد 70 عاما
فتح: مقتل مسعفي الهلال الأحمر دليل دامغ على مآرب الاحتلال الإباديّة لشعبنا
الجامع الأزهر ينهي استعدادات استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوليتانو يدخل تاريخ مواجهات نابولي وميلان بهدف نادر بعد 70 عاما

الإيطالي ماتيو بوليتانو
الإيطالي ماتيو بوليتانو
إسلام مقلد

نجح الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو، لاعب نابولي، في هز شباك ميلان مبكرًا خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.

وبعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق المباراة، وضع بوليتانو فريق الجنوب في المقدمة، ليمنح نابولي أفضل بداية ممكنة أمام الروسونيري. وجاء الهدف بعدما أرسل جيوفاني دي لورينزو تمريرة طولية اخترقت دفاع ميلان تمامًا، ليستلمها بوليتانو ببراعة وسط ثلاثة مدافعين، قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه سكنت شباك الحارس الفرنسي مايك ماينان.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يعد ثاني أسرع هدف يسجله نابولي ضد ميلان في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإيطالي. وكان الهدف الأول قد سُجل قبل 70 عامًا، وتحديدًا في مارس 1955، عن طريق بييرو جولين.

بهذا الهدف، عزز نابولي آماله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المراكز الأوروبية بالكالتشيو.

ماتيو بوليتانو نابولي ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة شارع جسر السويس

بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل بشأن توقيع نجله للأهلي

المتهمين

وزعوا عصير وبيلموا فلوس.. باعة جائلين يبتكرون حيلة جديدة للنصب فى رمضان

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

رسميا بعد قرار الحكومة| موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

الاهلي

خالد الغندور يشن هجوما على الأهلي.. تعرف على السبب

حالة الطقس غدا

الجو هيقلب تاني .. تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر

مشغولات ذهبية

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيها بزيادة 8.6% خلال مارس 2025

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن: رضا عبد العال شخص مثير للجدل.. وينتقد اللاعبين بطريقة مهينة

قرينة السفير التركي بالقاهرة

قرينة السفير التركي بالقاهرة تكشف أجواء شهر رمضان والعيد في أنقرة

أخمد حسن

أحمد حسن: جوزيه مدرب عنيد.. وكان المحرك الرئيسي للقرارات داخل الأهلي

بالصور

احتفالية كبري لتكريم 230 طالباً من حفظة القرآن الكريم بقرية المقريف بالحسينية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

شائعات الوفاة تطارد ليلى عبد اللطيف.. ورد غير متوقع منها

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

دون إفسادها.. طريقة طهي الرنجة بوصفة صحية

طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة

احذر القهوة على الريق أول أيام عيد الفطر

احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر

فيديو

بلبن

اشتباه بالتســ.مم.. القصة الكاملة لإغلاق فروع بلبن بالسعودية

مى سليم

مي سليم تهدي جمهورها أغنية "اتعلقت بيه" بمناسبة عيد الفطر

المتهمين

وزعوا عصير وبيلموا فلوس.. باعة جائلين يبتكرون حيلة جديدة للنصب فى رمضان

احمد السعدني

ابني بيتفرج عليه.. أحمد السعدني يروى تجربته في مسلسل لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد