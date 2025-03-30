بوليتانو يدخل تاريخ مواجهات نابولي وميلان بهدف نادر بعد 70 عاما

نجح الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو، لاعب نابولي، في هز شباك ميلان مبكرًا خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.

وبعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق المباراة، وضع بوليتانو فريق الجنوب في المقدمة، ليمنح نابولي أفضل بداية ممكنة أمام الروسونيري. وجاء الهدف بعدما أرسل جيوفاني دي لورينزو تمريرة طولية اخترقت دفاع ميلان تمامًا، ليستلمها بوليتانو ببراعة وسط ثلاثة مدافعين، قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه سكنت شباك الحارس الفرنسي مايك ماينان.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يعد ثاني أسرع هدف يسجله نابولي ضد ميلان في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإيطالي. وكان الهدف الأول قد سُجل قبل 70 عامًا، وتحديدًا في مارس 1955، عن طريق بييرو جولين.

بهذا الهدف، عزز نابولي آماله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المراكز الأوروبية بالكالتشيو.