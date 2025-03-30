قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الفطر المبارك
عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
حماس: المقاومة وسلاحها مسألة وجودية.. ونتنياهو يقود المنطقة للدمار
التكبير في عيد الفطر .. اعرف وقته والصيغة الصحيحة له
علاج سوء التغذية.. أفضل الطرق لتستعيد عافيتك
موعد زكاة الفطر 2025.. مسموح حتى هذا الوقت ولا تحتسب بعده
القبض على عصابة سرقة أبواب المقابر ببنى سويف
مستشفيات الأزهر ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك
بوليتانو يدخل تاريخ مواجهات نابولي وميلان بهدف نادر بعد 70 عاما
فتح: مقتل مسعفي الهلال الأحمر دليل دامغ على مآرب الاحتلال الإباديّة لشعبنا
الجامع الأزهر ينهي استعدادات استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: "ويل للمطففين" تحذير إلهي ليس في البيع والشراء فقط

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سورة "ويل للمطففين" ليست فقط تحذيرًا من التلاعب في البيع والشراء، وإنما تشمل كل صور الكيل بمكيالين في الحياة. 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "التطفيف لا يقتصر فقط على الميزان في الأسواق، لكنه يشمل أي شخص يحرص على أخذ حقه كاملًا لكنه لا يعطي الآخرين حقوقهم بنفس القدر، فمثلًا، إذا رفضت الغش في الامتحانات ولكنك تسمح لابنك بالغش، فهذا تطفيف، إذا غضبت عندما يسيء إليك شخص، لكنك لا تتقبل الاعتذار عندما تخطئ، فهذا تطفيف أيضاً". 

وأشار إلى أن التطفيف كان يُستخدم قديمًا في قياس الحبوب مثل القمح والشعير، حيث كان بعض البائعين يقللون من وزن ما يبتعونه.

وأشار الجندي، إلى قول الله تعالى:  «أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (المطففين: 4-6)، مؤكدًا أن هذه الآيات تدعو الجميع إلى العدل في جميع التعاملات والخوف من الحساب يوم القيامة.

معنى الله الصمد

وكان أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سورة الإخلاص تحمل أعظم معاني التوحيد في كلمات قليلة، لكن كثيرًا من الناس لا يدركون أبعادها العميقة. 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن قوله تعالى: "قل هو الله أحد" يؤكد وحدانية الله المطلقة، بينما تعني "الله الصمد" أن الله هو الملجأ الذي يلجأ إليه جميع المخلوقات، ولا غنى لأي أحد عنه. 

وأضاف "لم يلد ولم يولد"، أي أن الله ليس بحاجة إلى ولد، كما أنه لم يُولد لأنه لا يحتاج إلى من يوجده، وهو القائم بذاته، أما "ولم يكن له كفوا أحد" فتعني أنه لا يوجد له مثيل أو شبيه أو نظير في أي شيء. 

وتابع:  "هذه السورة على قصرها، تحمل معاني العقيدة كاملة، وتُعادل ثلث القرآن في الأجر، لذا ينبغي علينا تعليمها لأبنائنا وفهم معانيها العظيمة".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سورة النازعات تحتوي على وصف مهيب لأحداث يوم القيامة، كما أنها تسلط الضوء على دور الملائكة في قبض الأرواح، وتدبير بعض أمور العباد بأمر الله.

الشيخ خالد الجندي سورة ويل للمطففين ويل للمطففين تحذير إلهي خالد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة شارع جسر السويس

بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل بشأن توقيع نجله للأهلي

المتهمين

وزعوا عصير وبيلموا فلوس.. باعة جائلين يبتكرون حيلة جديدة للنصب فى رمضان

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

رسميا بعد قرار الحكومة| موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

الاهلي

خالد الغندور يشن هجوما على الأهلي.. تعرف على السبب

حالة الطقس غدا

الجو هيقلب تاني .. تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر

مشغولات ذهبية

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيها بزيادة 8.6% خلال مارس 2025

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

ترامب

صدام جديد بين ترامب وصحفيي البيت الأبيض | اعرف التفاصيل

المبعوث الأممي لليمن

المبعوث الأممي لليمن يؤكد الحاجة الملحة لتهدئة التوترات ومنع المزيد من التدهور

ارشيفي

لبنان.. القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال

بالصور

احتفالية كبري لتكريم 230 طالباً من حفظة القرآن الكريم بقرية المقريف بالحسينية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

شائعات الوفاة تطارد ليلى عبد اللطيف.. ورد غير متوقع منها

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

دون إفسادها.. طريقة طهي الرنجة بوصفة صحية

طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة

احذر القهوة على الريق أول أيام عيد الفطر

احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر

فيديو

بلبن

اشتباه بالتســ.مم.. القصة الكاملة لإغلاق فروع بلبن بالسعودية

مى سليم

مي سليم تهدي جمهورها أغنية "اتعلقت بيه" بمناسبة عيد الفطر

المتهمين

وزعوا عصير وبيلموا فلوس.. باعة جائلين يبتكرون حيلة جديدة للنصب فى رمضان

احمد السعدني

ابني بيتفرج عليه.. أحمد السعدني يروى تجربته في مسلسل لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد