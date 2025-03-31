نشرة الفن| لوسي عن مسلسل لام شمسية: كنت أراقب سلوك ابني باستمرار .. مي سليم تهدي جمهورها أغنية اتعلقت بيه بمناسبة عيد الفطر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

لوسي عن مسلسل «لام شمسية»: كنت أراقب سلوك ابني باستمرار|خاص

تحدثت الفنانة لوسي عن مسلسل “لام شمسية” وتركيزه على قضية التحرش بالأطفال، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك وعي مستمر والتركيز على مثل هذه القضايا

تأخير عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلي لام شمسية وتقابل حبيب

أعلنت قناة dmc تغير موعد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات “وتقابل الحبيب” و “لام شمسية”

مي سليم تهدي جمهورها أغنية "اتعلقت بيه" بمناسبة عيد الفطر

صدرت أحدث أغنيات النجمة مي سليم بعنوان "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة ساوند كلاود

أبطال مسلسل حكيم باشا فى ضيافة عمرو الليثي بهذا الموعد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال مسلسل “حكيم باشا” مساء أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق ٣١ مارس فى تمام الساعة التاسعة على شاشة قناة الحياة ليحتفلوا بنجاح المسلسل.