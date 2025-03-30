الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد-:

"إخوتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج؛ يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله- عز وجل- أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا".

وأضاف: "أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم أكثر من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد.. عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".