الأولمبية والاتحادات الرياضية تشكر الرئيس السيسي على دعمه أبطال مصر

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ورؤساء الاتحادات الرياضية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي والملهم لكل ما يحققه أبطال وبطلات مصر من نجاحات وتفوق في المحافل والبطولات الدولية.

وجاءت تهنئة اللجنة الأولمبية؛ بعد تهنئة الرئيس السيسي لأبطال منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق في كأس العالم للرجال المقامة في المجر، الأمر الذي يعد إنجازا تاريخيا لمصر.

وأكد المهندس ياسر إدريس، أن دعم ومساندة الرئيس السيسي وحرصه على تحفيز المتفوقين والناجحين في الرياضة المصرية؛ يرفع معنوياتهم، ويخلق حالة كبيرة من التفاؤل والإصرار على رفع علم مصر دائما فوق منصات التتويج.

وأضاف إدريس، أن هذه الإنجازات تأتي كذلك في ظل توجيهات لا تتوقف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يبذل قصارى جهده في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة.