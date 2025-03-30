أشرف دارى يقود دفاع الأهلي أمام الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة بالمغربي أشرف داري مدافع الفريق في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع فيسبوك:"أشرف داري يدخل حسابات كولر للبدأ أساسيًا خلال لقاء الأهلي والهلال السوداني".

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني



تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، الثلاثاء 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط على ملعب الشيخة ولد بوضياف، يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وسيواجه الفريق المتأهل من هذه المواجهة، الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.