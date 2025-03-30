بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن كريم فؤاد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي كريم فؤاد؛ بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وكتب أحمد حسن، عبر “فيس بوك”: “كريم فؤاد ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسيبدأ الدخول تدريجيا في التدريبات الجماعية الشهر المقبل”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، الثلاثاء 1 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط على ملعب الشيخة ولد بوضياف، يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وسيواجه الفريق المتأهل من هذه المواجهة، الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.