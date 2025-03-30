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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يهنئ جماهيره بعيد الفطر المبارك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
سارة عبد الله

هنأ نادي الزمالك الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك: “كل عام وأنتم بخير الزمالك أولًا أكبر قلعة رياضية”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون؛ استعدادا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقيـ، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب استاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 9 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة مع فرق  المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك، بأسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني تانجي مبيامي  حكماً للساحة ويعاونه الجابوني  بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدان، و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

الزمالك نادي الزمالك الكونفدرالية عيد الفطر

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