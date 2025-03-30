موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

يواجه الفريق الاول لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى بيسيرو نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.





موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بالكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى الاربعاء المقبل فى تمام الساعه الثالثة عصرا علي ملعب استاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 9 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءاً

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة مع فرق المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.





أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.