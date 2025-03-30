الكونفدرالية| وصول بعثة الزمالك لمقر الإقامة بجنوب إفريقيا استعدادا لـ ستيلينبوش

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون؛ استعدادا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقيـ، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب استاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 9 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة مع فرق المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك، بأسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدان، و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.