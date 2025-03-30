إعلامي يكشف عن طريقة لعب الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية

تحدث الإعلامي أحمد حسن، عن خطة بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال لقاء ستيلينبوش الجنوب أفريقي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “بيسيرو سيعتمد على طريقة اللعب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي التي بدأ بها لقاء سيراميكا كليوباترا الأخير في كأس مصر”.

من جانب آخر، كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استبعاد محمد السيد لاعب الوسط من القائمة التي توجهت إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر عن رحلة جنوب أفريقيا بسبب عدم استخراج تأشيرة السفر له.

موعد لقاء الزمالك في الكونفدرالية

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي