أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس ويؤكد رفضه المساس بالهوية العربية للمدينة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم "الإثنين"، وزير شؤون القدس بدولة فلسطين، أشرف الأعوز، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة؛ لبحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في المدينة المقدسة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض مفصل قدمه الوزير الفلسطيني حول حجم المعاناة اليومية التي يكابدها المقدسيون تحت وطأة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

الإجراءات التصعيدية للاحتلال في القدس

وتطرق العرض إلى الإجراءات التصعيدية التي تشهدها المدينة المقدسة وتستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، عبر سياسات هدم المنازل، والتهجير القسري، والتضييق الممنهج على السكان، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض القيود على حرية العبادة، وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات وللقانون الدولي.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام إدانته الشديدة لحملة القمع المتواصلة التي تباشرها دولة الاحتلال في القدس، وما تتعرض له المدينة من محاولات متسارعة لطمس هويتها العربية وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية والداعم لصمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، مشدداً على رفض الجامعة الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.

وجدد الأمين العام تأكيده أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة.

وفي ختام اللقاء، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد على أهمية العمل على إلزام إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة