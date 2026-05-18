قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس ويؤكد رفضه المساس بالهوية العربية للمدينة

أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس بدولة فلسطين
أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس بدولة فلسطين
الديب أبوعلي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم "الإثنين"، وزير شؤون القدس بدولة فلسطين، أشرف الأعوز، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة؛ لبحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في المدينة المقدسة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض مفصل قدمه الوزير الفلسطيني حول حجم المعاناة اليومية التي يكابدها المقدسيون تحت وطأة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

الإجراءات التصعيدية للاحتلال في القدس 

وتطرق العرض إلى الإجراءات التصعيدية التي تشهدها المدينة المقدسة وتستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، عبر سياسات هدم المنازل، والتهجير القسري، والتضييق الممنهج على السكان، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض القيود على حرية العبادة، وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات وللقانون الدولي.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام إدانته الشديدة لحملة القمع المتواصلة التي تباشرها دولة الاحتلال في القدس، وما تتعرض له المدينة من محاولات متسارعة لطمس هويتها العربية وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية والداعم لصمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، مشدداً على رفض الجامعة الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.

وجدد الأمين العام تأكيده أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة.

وفي ختام اللقاء، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد على أهمية العمل على إلزام إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير شؤون القدس فلسطين القدس إسرائيل دولة الاحتلال المسجد الأقصى لاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition

بنتلي Chalet الفاخرة تظهر لأول مرة

مازدا CX-5 موديل 2026

سعر مازدا CX-5 موديل 2026 السعودية

تالوس

بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد