شباب إمرأة الحلقة الأخيرة: طارق النهري ينتقم من شفاعات

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل شباب امرأة، كشف المتهم بقتل شفاعات "غادة عبد الرازق" بعد فضح سر ابنته.





وواجه طارق النهري "المعلم مدبولي" شفاعات بما فعلته مع ابنته وبعد مشادة كبيرة بينهما تعدى عليها وقتلها وعاد إلى منزله لتكشتف ابنته الصغرى أن دمائها على يده.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن عينات تحليل DNA المتواجدة في مكان الجريمة وواجهته واعترف بما حدث.



ويشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة”، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، حيث تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر بإطلالة جاذبة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصية التي تقدمها، وخلفها باقي أبطال العمل.