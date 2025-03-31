مصدر في بيراميدز: أصبحنا طرفا في أزمة لقاء القمة

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن نادي بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أمير هشام :"مصدر من بيراميدز قال أصبحنا طرفا في أزمة لقاء القمة والضرر يقع علينا الآن، أثرنا الصمت من قبل بسبب عدم اختراق اللوائح لكننا سنقدم شكوى للجنة التظلمات ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء النقاط المخصومة من الأهلي، وإن لكن يكن القرار منصفا سنلجأ للمحكمة الرياضية التي تحكم في مثل هذه القضايا خلال 48 ساعة فقط .. الموسم الماضي كنا أكثر المتضررين من انسحاب الزمالك أمام الأهلي كمنافسين على الدوري وطبقت اللائحة ولم نتدخل، لكن الآن لا تطبق نفس القرارات وسنكون المضارين أيضا لذلك لن نقف مكتوفي الأيدي".

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن تعديل العقوبات التي تم فرضها سابقا على النادي الأهلي بسبب انسحابه من مباراة القمة رقم 130 في مسابقة الدوري.

وكان قد تم إلغاء عقوبة خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، مما أدى إلى تعديل ترتيب الدوري المصري.

وجاء ترتيب الأندية المتنافسة على لقب الدوري المصري بعد تعديل عقوبات الأهلي على النحو التالي:

1- بيراميدز برصيد 43 نقطة

2- الأهلي برصيد 39 نقطة

3- الزمالك برصيد 35 نقطة

4- المصري برصيد 31 نقطة

5- البنك الأهلي برصيد 29 نقطة

6- فاركو برصيد 26 نقطة

7- بتروجيت برصيد 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 24 نقطة

9 - حرس الحدود برصيد 22 نقطة