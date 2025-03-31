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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أديب عن قرار رابطة الأندية: هو القانون فيه شيلني وأشيلك؟

عمرو أديب
عمرو أديب
رباب الهواري

أثار الإعلامي عمرو أديب جدلًا واسعًا بعد انتقاده الشديد لقرار رابطة الأندية بتخفيف العقوبات المفروضة على الأهلي عقب انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.

 حيث اكتفت الرابطة باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة، دون تنفيذ عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم، وهو ما أثار استياء العديد من المتابعين.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، هاجم أديب القرار قائلًا: “نفسي أفهم، إزاي حيقسموا البلد نصين؟ هو القانون فيه شيلني وأشيلك؟”، معبرًا عن استغرابه مما وصفه بعدم المساواة في تطبيق اللوائح.

وأضاف ساخرًا: “الموضوع سهل جدًا، سلموا الأهلي الدرع والكأس وكل حاجة، مش لازم تعب قلب وفلوس وزيزو وجمهور!”، مستهجنًا ما يراه تفضيلًا واضحًا للنادي الأهلي على بقية الفرق. كما واصل تهكمه قائلًا: “محدش يدوس لهم على طرف، واللي يفتكر إن فيه عدالة يبقى أهبل، واللي يظن إن فيه أمل يبقى معتوه!”، في إشارة إلى إحباطه من قرارات الرابطة.

تصريحات أديب أثارت حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، حيث اعتبر البعض أنها تعكس مشاعر الغضب لدى جمهور الزمالك بعد القرار، فيما رأى آخرون أن ما قامت به الرابطة يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها. وبين مؤيد ومعارض، ظل الجدل محتدمًا حول مدى عدالة القرارات ومدى تأثيرها على المنافسة في الدوري المصري

الاهلي الزمالك دورى نايل رابطة الاندية عمرو اديب

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