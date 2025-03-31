القبض على لص الشقق بحدائق أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال حارس العقار أفاد بأن الشقق المشار إليه تحت الإنشاء وإكتشافه سرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق المشار إليها ولم يقم بالإبلاغ.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





