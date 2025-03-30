القبض على عصابة سرقة أبواب المقابر ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لـ "2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية .

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية من مرتكبى جرائم السرقات.