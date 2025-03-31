الأنبا عمانوئيل يترأس محفل التكريس السنوي للخدمة المريمية بالإيبارشية

ترأس أمس، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مَحفل التكريس السنوي للخدمة المريمية بالإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر.

الخدمه المريمية

شارك في الاحتفال الأب ملاك ناجي، مرشد الخدمة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والدكتور سامح كمال، الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، ومسؤولو المجلس، والفرق من مختلف رعايا الإيبارشية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، حيث ألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية حول "نص رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية ٥:١٦-٢٣"، مشيرًا إلى أن أعظم ثمار عمل الروح القدس هي تجسد يسوع المسيح في أحشاء العذراء، ونحن مدعوون على مثال العذراء لقبول والاستجابة لعمل الروح في حياتنا، ليعطي ثمار الفضائل المسيحية، وأن نسلك بالروح، ولا نكمل شهوة الجسد.

تضمن القداس مراسم تجديد الوعد المريمي السنوي، بمشاركة الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والمشاركين في الاحتفال.

وفي ختام القداس، رفع الأب المطران الشكر للرب، على الخدمة المريمية بالإيبارشية، وانتشارها المتزايد في كنائسها، شاكرًا جميع الحاضرين، مشجعًا إياهم على هذا النشاط الروحي والرعوي.

وعقب الصلاة، تم تناول أعمال المجلس خلال هذا العام، أعقبه كلمة عن الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على إنشاء أول فرقة مريمية بالإيبارشية، وعرض الصور التذكارية للفرقة، وخدماتها.