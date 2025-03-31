أسعار البيض أول أيام عيد الفطر

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار البيض اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب، مع استمرار التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.

أسعار البيض اليوم في مصر:

البيض الأحمر: تراوح سعر كرتونة البيض بين 160 و164 جنيهًا.

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و159 جنيهًا.

البيض البلدي: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و160 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بين المحافظات والمناطق بناءً على تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى اختلاف هامش الربح بين التجار. يُنصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار في الأسواق المحلية قبل الشراء.

العوامل المؤثرة على أسعار البيض:

تتأثر أسعار البيض بعدة عوامل، منها:

1. تكاليف الإنتاج: تشمل أسعار الأعلاف، الأدوية البيطرية، وتكاليف التشغيل في المزارع.

2. الطلب الموسمي: يزداد الطلب على البيض خلال فترات معينة مثل شهر رمضان والأعياد، مما قد يؤثر على الأسعار.

3. تكاليف النقل والتوزيع: ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل يمكن أن ينعكس على سعر المنتج النهائي.