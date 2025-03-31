كولر يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللمسات الأخيرة على خطة فريقه استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

يخوض لاعبو الأهلي مرانهم الختامي على ملعب مختار التتش، حيث يركز كولر على الجوانب التكتيكية الأخيرة قبل الانتقال إلى معسكرهم المغلق، استعدادًا للقاء المرتقب. ومن المنتظر أن يعقد المدرب السويسري جلسة فنية مع اللاعبين لشرح أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الهلال، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز على أرضهم لضمان أفضلية قبل لقاء الإياب.

يُقام لقاء العودة يوم الثلاثاء 8 أبريل في موريتانيا، حيث يسعى الأهلي لحسم التأهل إلى نصف النهائي. الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، مما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في الإياب.