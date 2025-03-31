محافظ كفر الشيخ يزور دار المسنين بمناسبة عيد الفطر| صور

زار اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، دار الوفاء للمسنين؛ لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام عيد الفطر، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ومؤكدًا حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل دور المسنين لضمان راحتهم.

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ كفرالشيخ، هدايا رمزية تحمل تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أضفى أجواء من البهجة بينهم.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لضمان أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لهم.