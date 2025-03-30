شباب بحري يكرم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ | صور

نظم كيان «شباب بحري» احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم تحت شعار «أهل القرآن»، وذلك بمقر المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

غرس القيم الدينية

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه المبادرات تعكس أهمية غرس القيم الدينية وتعزيز دور الشباب في نشر رسالة القرآن، مضيفًا: "تكريم حفظة القرآن الكريم هو تكريم للنور والهداية في المجتمع، فهم القدوة التي نعتز بها ونحرص على دعمها دائمًا".

من جانبه، أشار محمد الإسكندراني، إلى أن الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم يعكس تقدير المجتمع لدورهم في إشاعة النور والهدى، مؤكدًا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأن تكريمهم هو واجب على الجميع. كما توجه بالشكر للأهالي والمعلمين على جهودهم في تخريج جيل متمسك بكتاب الله.

جاءت الاحتفالية وسط أجواء روحانية مميزة، وقدم المشاركون استعراضات قرآنية أظهرت مهاراتهم في الحفظ والتجويد، مما يعكس ثمرة الجهود المبذولة في تعليم القرآن الكريم، بإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بكفرالشيخ، وبحضور عدد من الأهالي والمعلمين الذين ساهموا في تحفيظ كتاب الله وتعليمه.