احذر.. إزالات فورية لحالات البناء المخالف في كفر الشيخ | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات، مشددًا على استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

تنفيذ قرارات إزالة فورية بعدة مراكز بالمحافظة

شهدت قرى مركز بلطيم عِدة حملات لإزالة التعديات، حيث تم فك شدّة خشبية بالسقف مع تنزيل الحديد وإيقاف الأعمال بقرية الربع، وفك شدّة خشبية لصب سقف دور أرضي بقرية المقصبة التابعة لقرية بر بحري، وإيقاف أعمال تشطيب واجهة وإنشاء حوش فوق سقف دور أول علوي بقرية عماد، وفك شدّة خشبية لأعمدة الدور الثالث.

مركز ومدينة الحامول

فك شدّة خشبية مُعدّة للصب لدور أرضي على أرض زراعية بمساحة 100 متر في قرية 12 المنصور التابعة لقرية الإبعادية.

مركز ومدينة فوة

إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية قبريط، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وتسليمها لجهة الولاية.

مركز ومدينة بيلا

إزالة مخالفة بناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بمساحة 100 متر في قرية دار السلام، وإزالة تعدٍ في المهد على مساحة 175 مترًا بقرية حازق، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وإزالة حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية تابعة للائتمان الزراعي بجمعية الساعي بمساحة 90 مترًا، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

مركز ومدينة الرياض

وقف مخالفة صب دور أرضي داخل الحيز العمراني بقرية المجد 55، وإزالة حالة تعدٍ بالبلوك الأبيض بعزبة خير الله التابعة لقرية الوزارية.

مركز ومدينة كفرالشيخ

إزالة حالة تعدٍ ببناء الطوب الأحمر على مخالفة قديمة (قواعد وسملات) بقرية دقلت، وإزالة حالة تعدٍ ببناء الطوب الأحمر على مخالفة قديمة (سملات) تابعة لجمعية إدريجة الزراعية، وإزالة سورين مبنيين من البلوك الأبيض في قرية أبو تمادة، ومنع استكمال وإزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر دفرية، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وردم حفر لغرض إقامة قواعد وسملات على أرض زراعية بعزبة السلام التابعة لقرية الحمراوي، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

مركز ومدينة سيدي سالم

إزالة تعدٍ في المهد على مساحة 60 مترًا تابعة لجمعية البكاروه الشرقية بقرية الحدادي، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

مدينة سيدي غازي

إزالة حالة تعدٍ بالبوص والأخشاب على أرض زراعية.

أكَّد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات الإزالة في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة في التصدي للبناء المخالف والحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

كما شدد على تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدقيقة لرصد أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للإزالة الفورية لأي تعديات في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية.