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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز الهدايا للمصلين ورواد مراكز الشباب في كفر الشيخ | صور

تجهيز الهدايا
تجهيز الهدايا
محمود زيدان

استعدت الفرق الكشفية بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ، لتنظيم ساحات الصلاة بمراكز الشباب ضمن الفرق المشاركة بمراكز الشباب.

كما جهزت الفرق الكشفية الهدايا والحلوى لاستقبال المصلين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك ورواد مراكز الشباب ضمن استعدادات مراكز شباب المحافظة لاستقبال المواطنين بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ. 

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية وضعت خطة الاستعدادات اللازمة لتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات، وإعداد البرامج الترويحية وتقديم فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

90  هيئة شبابية ورياضية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن 90  هيئة شبابية ورياضية خُصص بها ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وربما تشهد زيادة العدد المقرر بالتنسيق مع مديرية الأوقاف على مدار الساعات القادمة.

وأشار إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية و بالإدارات الفرعية تزامنًا مع إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ومتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بكافة الهيئات الشبابية والرياضية لحماية المترددين عليها والتأكيد على توافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية وتطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية. 

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عيد الفطر المبارك الشباب والرياضة

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