علم فلسطين يزين أطول المآذن.. الآلاف يحتفلون بعيد الفطر في الغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أجواء احتفالية خاصة مع أداء آلاف المواطنين لصلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد التي خصصتها وزارة الأوقاف لاستقبال المصلين.

وفي مشهد لافت، ارتفعت الأعلام الفلسطينية على مئذنة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، تعبيرًا عن التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية ورفضًا لمحاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرص المواطنون على المشاركة في هذه المناسبة الدينية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث امتلأت الساحات والمساجد بالمصلين، مما دفع البعض لأداء الصلاة في الشوارع المحيطة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المديرية جهزت 199 مسجدًا و11 ساحة في مختلف مدن المحافظة لاستقبال المصلين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان راحة المصلين، مشيرًا إلى توزيع الخطباء والأئمة بشكل يضمن تغطية جميع المواقع المحددة للصلاة.