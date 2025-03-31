محافظ البحيرة تشارك أطفال دور رعاية الأيتام وكبار السن فرحتهم بعيد الفطر

قامت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، بزيارة مجمع المسنين ودور الرعاية الاجتماعية والطفل بالأبعادية، حيث قدمت التهاني بعيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرح والسعادة، وشاركت أبناءنا الأيتام فرحتهم بالعيد، وحرصت على توزيع الهدايا والعيدية عليهم.



وأكدت محافظ البحيرة على اهتمام المحافظة الدائم برعايتهم وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياتهم، كما حرصت على تقديم التهاني ومشاركة أهلنا من كبار السن فرحتهم بالعيد، في أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير.



وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بهذه المناسبة، مؤكدةً على أن الإحتفال بالأعياد يعزز روح المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع، ويجسد قيم التكافل والتلاحم التي تميز الشعب المصري، لافته الى أن مشاركة العيد مع جميع الفئات يعكس روح مصر الأصيلة التي تقوم على التضامن والإنسانية.



كما أكدت محافظ البحيرة خلال الزيارة على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئات، مشيدةً بالدور الإنساني الكبير الذي تقدمه دور الرعاية في خدمة الأيتام والمسنين، مشدده على استمرار الدعم والمتابعة المستمرة لضمان توفير كافة احتياجاتهم الصحية والمعيشية.



كما وجهت بعمل أنشطة متنوعة لهم ثقافية وترفيهية واجتماعية ورياضية.