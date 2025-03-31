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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد جمعية الخدمات المتكاملة ودار الهنا لرعاية الأيتام والمسنين بالعجوزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذلك عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمسجد المشير طنطاوي وبحضور عدد من قيادات الدولة وبمشاركة أبناء الشهداء.
استهل المحافظ جولته بزيارة جمعية الخدمات المتكاملة بشارع حافظ حسن بحي العجوزة لرعاية الأيتام وجمعية التعارف "دار الهنا " لرعاية المسنين بشارع أحمد عرابي . 
حيث اطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التي يتلقونها ووجّه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكدًا على ضرورة التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.
كما وجّه المحافظ حي العجوزة بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أي مصادر للعشوائية أو الضوضاء بمحيطهم إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
ووجّه النجار نائبة المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن والشؤون الصحية لتوفير كافة احتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للنزلاء للترويح عنهم.
وأكد المحافظ للنزلاء حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، وتحسين مستوى الخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع في تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.
وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجعل كل أيامها أعيادًا.
وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ، داعين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها، ويديم على أهلها نعم الأمن والاستقرار والرخاء.
رافق المحافظ كلٌّ من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وذكي سلام رئيس حي العجوزة وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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