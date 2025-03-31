ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة وهم:

محمد عبد الفتاح محمد على 20 عاما منية سندوب" متوفى"، ومحمد ناجح كامل سليم 29 عاما مقيم كفر سعد دمياط متوفي.

أما المصابون فهم: أحمد حمدين إبراهيم 22 عاما مقيم تمى الامديد وإصابته بكدمات،أحمد فوزي صلاح 35 عاما مقيم طلخا مصاب باشتباه مابعد الارتجاج ، بدر الصباحي محمد 34 عاما مقيم طلخا مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى ما بعد الارتجاج، سحر انور عبد العزيز 60 عاما مقيمة توريل المنصورة واصابتها ما بعد الارتجاج مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني والكتف الأيسر، محمد يسري محمود 70 عاما توريل مصاب كدمه بالعمود الفقري .

كما أصيب محمد عبد العزيز الهنداوي 70 عاما مقيم الإسكندرية إصابته باشتباه كسر بالساقين و الذراع الأيمن، عبدالسلام علي خطاب 75 عاما المنصورة مصاب بجرح بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم ، حسام عبد السلام على 31 عاما المنصورة مصاب

جروح بالكفين وسحجات متفرقة، وعمر عبد السلام على 24 عاما مقيم المنصورة مصاب بأشتباة كسر بالذراع الأيمن، وجودي احمد فورى 8 أعوام طلخا مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

ولقى. شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب ميكروباص على طريق جمصة الدولي أمام المنيل بمحافظة الدقهلية وحرر محضر بالواقعة .وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين واصابة 10 اخرين جراء انقلاب ميكروباص على طريق جمصة أمام المنيل.