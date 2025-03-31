الأنبا عمانوئيل يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد بعيد الفطر المبارك

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى السيد اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد.

التهنئة بالعيد

وفي أجواء من المحبة والمودة، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل باسم كل أسرة الإيبارشية، أصدق التهاني القلبية إلى سيادة اللواء اللواء، وجميع مساعديه، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة، والعالم أجمع بالخير والأمن والأمان، ويحفظ وطننا الحبيب قيادةً، وشعبًا، وأرضًا.

ومن جانبه، عبر السيد مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد عن سعادته، بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على الترابط المتبادل، وسلامة وقوة النسيج الوطني المصري،