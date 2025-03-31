قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
إيران: حسب معلوماتنا فإن الولايات المتحدة تسلمت ردنا واطلعت عليه
فى أول أيام عيد الفطر.. الداخلية توزع الهدايا على أسر الشهداء| صور
هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار
بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيلية
سبائك الذهب ترتفع أول أيام عيد الفطر.. الأسعار بالجرام
محمد صلاح يهنئ متابعيه : عيد سعيد علينا كلنا
المفوضية الأوروبية: حان الوقت لكسر دائرة العنف في غزة
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
احتفالية العيد.. سامح حسين لـ أشرف عبد الباقى : كلت قطايف مفيش كحك
هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع الهدايا وكروت تهنئة الرئيس على المارة احتفالًا بعيد الفطر | صور

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
محمود زيدان

شارك أعضاء ومتطوعو إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفرالشيخ بتوزيع الحلوى والورود، بالإضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها "تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير" على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

وفي سياق متصل، قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدةالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الهدايا محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

فعل محرم يوم العيد

احذر.. فعل محرم في أول أيام عيد الفطر بعد الفجر نهى عنه الرسول

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحكومة الألمانية: نراقب بقلق بالغ التصعيد الجديد في غزة

أرشيفية

صحيفة عبرية: طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطرارياً في تركيا

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يوجه أوامر بإخلاء رفح وسط تصاعد الأوضاع في غزة

بالصور

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
نجوم الساحل

عقب أداء صلاة العيد.. أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

فيديو

تصوير

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد