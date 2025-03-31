بديل صحي للعيد| وجبات إفطار أول يوم بعيدًا عن الشاي بلبن والكحك

يُعد عيد الفطر مناسبة سعيدة ينتظرها الجميع بعد شهر كامل من الصيام، ويتميز بطقوس خاصة أبرزها تناول الكحك مع الشاي باللبن في الصباح. ولكن هذه العادة قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، خاصة بعد تعوّد الجسم على نمط غذائي مختلف خلال رمضان. لذا، قدّم رئيس قسم التغذية في قصر العيني، مجموعة من البدائل الصحية والمغذية لوجبة الإفطار في أول أيام العيد، لتوفير طاقة متوازنة للجسم دون الشعور بالإجهاد.

بدائل صحية للإفطار في العيد

1. شوفان بالحليب والفواكه

المكونات: شوفان، حليب قليل الدسم، شرائح موز، فراولة أو توت، ملعقة صغيرة عسل.

الفوائد: وجبة غنية بالألياف والفيتامينات، تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة، كما تسهّل عملية الهضم بعد الصيام.

2. البيض بالخضار

المكونات: بيض، سبانخ، فلفل ألوان، بصل، طماطم، قليل من الجبن قليل الدسم.

الفوائد: مصدر ممتاز للبروتينات والفيتامينات، ويعد وجبة متكاملة ومشبعة تساعد على استعادة النشاط.

3. زبادي بالعسل والمكسرات

المكونات: زبادي قليل الدسم، ملعقة صغيرة عسل، مكسرات مثل اللوز أو الجوز.

الفوائد: يساهم في تحسين عملية الهضم، ويحتوي على معادن ضرورية لصحة الجسم.

4. سلطة الفواكه الطازجة

المكونات: تفاح، برتقال، كيوي، عنب، قطع فراولة.

الفوائد: غنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد على ترطيب الجسم بعد الصيام.

5. ساندويتش تونة

المكونات: خبز الحبوب الكاملة، تونة، خس، خيار، طماطم.

الفوائد: يوفر البروتين والعناصر الغذائية الضرورية، ويعد خيارًا خفيفًا ومفيدًا.

6. العصير الأخضر المغذي

المكونات: سبانخ، تفاح أخضر، خيار، ليمون، زنجبيل، ماء.

الفوائد: مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويساعد على تنقية الجسم من السموم.

7. فول بالليمون وزيت الزيتون

المكونات: فول مهروس، عصير ليمون، زيت زيتون، كمون، طماطم مفرومة.

الفوائد: مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف، ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

نصائح غذائية للاحتفال بعيد الفطر

إلى جانب اختيار وجبة إفطار صحية، ينصح الخبراء بالالتزام ببعض العادات الغذائية للحفاظ على النشاط والتوازن في العيد:

شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل أثناء الصيام.

تجنب المشروبات الغازية والمحتوية على كميات زائدة من الكافيين، لتفادي اضطرابات المعدة.

تقليل استهلاك الكحك، وجعله كتحلية خفيفة بعد الإفطار أو الغداء بدلًا من تناوله كوجبة رئيسية.

الاحتفال بعيد الفطر لا يعني التخلي عن العادات الصحية، بل يمكن الاستمتاع بالمناسبة مع وجبات مغذية تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتمنح الجسم الطاقة اللازمة بعد شهر الصيام. اختيار أطعمة متوازنة في الصباح يساهم في استقبال العيد بنشاط وحيوية، دون الشعور بالإرهاق أو التخمة.