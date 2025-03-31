تضرر 60 مسجدا.. مصرع 700 مصل بعد انهيار جامع في زلزال ميانمار

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار الجمعة الماضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص، من بينهم أكثر من 700 من المصلين.

تسبب الزلزال في دمار هائل في المباني والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المطارات والمساجد.

وقال تون كي، عضو اللجنة التوجيهية لشبكة مسلمي ميانمار "ثورة الربيع"، إن نحو 60 مسجدا تضررت أو دمرت بالكامل في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار.

لم يتضح بعد ما إذا كانت خسائر المسجد جزءًا من الحصيلة الرسمية ولم يعرف بعد ما إذا كانت الإصابات في المسجدين مشمولة في حصيلة القتلى الرسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها موقع إيراوادي الإخباري انهيار عدد من المساجد خلال الزلزال وهروب الناس من تلك الأماكن.

وأضاف كي أن معظم المساجد المتضررة هي مبان قديمة وأكثر عرضة لمثل هذه الكوارث.

وأعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار أن حصيلة القتلى جراء الزلزال تجاوزت 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة، اللواء زاو مين تون، لقناة "إم آر تي في" الرسمية، إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، وما زال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

ضرب الزلزال ميانمار يوم الجمعة، مما تسبب في دمار هائل في نايبيداو (العاصمة) وماندالاي.