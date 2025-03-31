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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قسمة ونصيب.. إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها.. تفاصيل

إنجي شرف
إنجي شرف
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة إنجي شرف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن فسخ خطوبتها. 

وقالت إنجي شرف : الحمدلله وقد الله وما شاء فعل فسخت خطوبتي وكل شيء قسمة ونصيب". 

من هي إنجي شرف ؟ 

انجى شرف من مواليد 24 نوفمبر عام 1978 بحى مصر الجديدة.

تعد إنجي شرف، من الفنانات اللاتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى نوفمبر العام الماضى وبعد غياب طويل عن الأعمال الجديدة، فاجأت إنجي شرف متابعيها بقرار اعتزالها الذي قالت فيه إنها أخذته بعد تفكير طويل.

وكتبت إنجي شرف، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني.

وفازت إنجى شرف بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مصر وبدأت مسيرتها في مجال الإعلانات لمدة عام حتى اكتشفها المخرج منير راضي.

اتجهت إنجى شرف للعمل في الدراما والسينما حيث ظهرت في كثير من الأعمال الهامة مثل مسلسل الركين، وعمارة يعقوبيان، وحدائق الشيطان، والعندليب، وريا وسكينة.

وقدمت إنجي شرف عددا من الأفلام الناجحة مثل الشرف، وفتاة من إسرائيل، وبعض المسرحيات منها: شيء في صبري، فوازير أبيض وأسود تاني، المتهم مين.

وكان آخر أعمال إنجى شرف مسلسل “في الهوا سوا" عبارة عن 15 حلقة ويناقش مجموعة من القضايا في مصر وليبيا ويعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وعن احتضان الشعبين لبعضهما في إطار اجتماعي شيق، وقدمت إنجي شرف في المسلسل دور “ميرڤت” وهي شخصية مصرية متزوجة ويحدث لها مجموعة من المواقف وتتصاعد أحداث المسلسل في تشويق للجمهور.

إنجى شرف تزوجت من قبل من المذيع هشام بهى، وأسفرت الزيجة عن ابنها زين الذى ظهر معها فى جلسة تصوير من قبل.

وتم من قبل خطوبة إنجى شرف على رجل الأعمال يحيى الشناوى فى 2020 وأعلنت عن خطوبتها عبر حسابها على إنستجرام.

فضلت إنجى شرف أن تخفى وجه خطيبها الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فور الإعلان عن خطوبتها.

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