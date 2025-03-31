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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير تحكيمي يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
سارة عبد الله

كشف محمد صلاح عبد الفتاح، خبير التحكيم عن الحكام الأقرب لإدارة مباراة فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري.

وكتب محمد صلاح عبدالفتاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “منطقيًا وليس معلوماتيًا الأقرب لإدارة مباراة بيراميدز الأهلي واحد من الاتنين المرشحين لكأس العالم”.

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من بيراميدز بإلغاء طلبه باستقدام حكام أجانب

وأعلن اتحاد الكرة المصري، تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي .

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي مرسل اليوم الإثنين للصحفيين، إلى أن بيراميدز كان قد تقدم رسميًا يوم 28 مارس الماضي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز، جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.

الأهلي وبيراميدز اتحاد الكرة حكام أجانب حكام لقاء الأهلي وبيراميدز الدوري الممتاز

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