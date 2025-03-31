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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام بـ”كاف” تختار حمدى وجمال وحسن للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا للصالات

كاف
كاف
كريم عاطف

لجنة الحكام بـ”كاف” تختار حمدى وجمال وحسن للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا للصالات اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ثنائي التحكيم المصري الدولي أحمد حمدي وأحمد جمال، للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات النسائية، والتي تنظمها المغرب خلال الفترة من 22 وحتى 30 أبريل الحالي.

كما اختارت اللجنة المونديالي المصري محمد حسن ليكون مقيما ومحاضرا للحكام في منافسات البطولة.

في سياق متصل، أرسل نادي بيراميدز اليوم الإثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية للدور الثاني.

كاف لجنة الحكام كأس أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

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