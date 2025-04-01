الخميس.. نظر استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بسبب قضية مخلة

تنظر محكمة الاستئناف المختصة، جلسة استئناف بلوجر شهيرة على خليفة اتهامها بجريمة مخلة لـ 3 أبريل لإرفاق تحريات المباحث.

تفاصيل ضبط بلوجر شهيرة في أكتوبر

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى ع. ا، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.

وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى ع. ا، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.