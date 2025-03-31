تفاصيل واقعة سرقة أموال من صانعة محتوى بمركز تجميل في مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات، التي تعمل كـ"صانعة محتوى"، تعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد مراكز التجميل بمدينة نصر بالقاهرة.

بلاغ السرقة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيدة (مقيمة بمحافظة الجيزة) أفادت فيه بأنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي أثناء وجودها في مركز تجميل "غير مرخص" بمدينة نصر، حيث كانت تقوم بتصوير إعلان دعائي للمركز لبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت السيدة أنها تركت حقيبتها وبداخلها المبلغ المالي في إحدى الغرف أثناء التصوير، وعقب انتهائها اكتشفت اختفاء الأموال، فوجهت اتهامها إلى مالك المركز وأحد العاملين به بسرقتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبمواجهة المتهمين (مالك المركز وأحد العاملين)، أنكرا الاتهام جملة وتفصيلًا، وأوضحا أن ادعاءات السيدة جاءت بسبب خلافات بينهم حول قيمة المبلغ المالي الذي كان من المفترض أن تحصل عليه مقابل تصوير الإعلان الدعائي للمركز.

الإجراءات القانونية

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تستمر التحقيقات لمعرفة التفاصيل الكاملة وراء ادعاءات السيدة والتأكد من صحة أقوال جميع الأطراف.