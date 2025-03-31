مانشستر سيتي يكشف عن طبيعة إصابة هدافه هالاند

أعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي أن إيرلينغ هالاند قد خضع لفحوصات أولية صباح يوم الاثنين في مانشستر، حيث أشار النادي إلى أنه سيتم استشارة مختصين لتحديد مدى إصابته بشكل دقيق.

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يكون هالاند جاهزًا في الوقت المناسب للعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بما في ذلك مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف"، في إشارة إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو حتى 13 يوليو .

ويبدو أن هالاند، الذي سجل 30 هدفًا في 40 مباراة هذا الموسم، سيغيب عن مباراة ليستر سيتي التي ستقام على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء، وكذلك عن ديربي مانشستر ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

وما زال مانشستر سيتي يتطلع إلى الحفاظ على مركزه ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 9 مباريات في المسابقة، الفريق يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، ومتقدما بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد.

ويبدأ مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة فريق الوداد المغربي في 18 يونيو .