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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنقاذ امرأة حامل بعد ثلاثة أيام تحت الأنقاض في ميانمار

زلزال ميانمار
زلزال ميانمار
القسم الخارجي

تمكن رجال الإنقاذ في مدينة ماندالاي في ميانمار المنكوبة بالزلزال من انتشال امرأة حامل بأعجوبة، بعد أن ظلت مدفونة تحت الأنقاض لثلاثة أيام عقب الكارثة التي ضربت المدينة.

مع بزوغ الفجر، واصل رجال الطوارئ العمل الدؤوب طوال الليل في البحث عن أي مؤشرات على الحياة داخل أنقاض المباني المنهارة. ووسط الحطام، تمكن الفريق من العثور على المرأة الحامل محاصرة داخل بقايا شقتها المنهارة.

وأظهرت لقطات مذهلة لحظات إنقاذها، حيث تسلق رجال الإنقاذ كومة الأنقاض وأقاموا نظام بكرة معقدًا لرفع الحطام بأمان. 

وبحذر شديد، أزالوا آخر القطع العالقة ليصلوا إلى المرأة العالقة، التي كانت تحاول التشبث بالحياة داخل الفجوة التي حوصرت بها.

تم تثبيتها بعناية على نقالة لحماية عمودها الفقري، وربطها بحبل، ليتم إنزالها ببطء شديد إلى فريق إنقاذ كان ينتظرها على بعد طابقين، وأذرعهم ممدودة لاستقبالها بعد 60 ساعة من المعاناة تحت الأنقاض.

جاء هذا الإنجاز بعد ساعات فقط من إنقاذ امرأة حامل أخرى في موقع ثانٍ بمدينة ماندالاي خلال الليل، مما أثار بصيص أمل وسط الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال.

تعاني مدينة ماندالاي من كارثة إنسانية كبرى عقب الزلزال المدمر، حيث تكافح فرق الإنقاذ من أجل العثور على الناجين وسط الدمار الهائل.

جهود الإنقاذ مستمرة، في سباق مع الزمن لإنقاذ المزيد من الأرواح، بينما تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث بين الأنقاض.

مدينة ماندالاي ميانمار رجال الطوارئ العثور على المرأة الحامل الزلزال المدمر

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