عمرو الجزار: مستوى صلاح ومرموش لا يتغير.. وجراديشار أصعب مهاجم واجهته

شدد عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على أن أداء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش مع منتخب مصر لا يختلف عن أدائهما في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول ومانشستر سيتي كما يدعي البعض، مؤكدًا أن اللعب في أوروبا مختلف تمامًا عن اللعب في إفريقيا.

وعن الفريق الأفضل هذا الموسم في الدوري، قال مدافع غزل المحلة، بيراميدز هو أفضل نادي حاليًا في الدوري المصري، لأنه فريق متكامل، وثابت المستوى، ونتائجه في المباريات الكبيرة أبرز دليل.

وعن أصعب المهاجمين الذي لعب ضدهم هذا الموسم، قال عمرو الجزار: جراديشار لاعب الأهلي هو واحد من أصعب المهاجمين الذين لعبت في مواجهتهم، هو مهاجم متكامل ورغم ذلك نجحت في الحد من خطورته بعد دراستي لطريقة لعبه.

وأنهى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: المهاجم القوي أكثر خطورة على المدافعين من اللاعب المهاري، ولذلك أعمل له ألف حساب، فاللاعب المهاري استطيع الحد من خطورته بإمكانياتي، لكن المهاجم القوي جسمانيًا وبدنيًا يكون الأمر أكثر صعوبة.