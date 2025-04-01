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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرق التوعية الصحية تنتشر بأنحاء البحر الأحمر خلال أيام العيد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

كثّفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر ، من جهودها التوعوية والتثقيفية تزامنًا مع  أيام عيد الفطر المبارك، عبر انتشار فرق الإعلام الصحي والمبادرات الرئاسية بجميع أنحاء المحافظة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز الرعاية الصحية.

وجاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رانيا صفوت، مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي.

حيث تم الدفع بفرق التوعية في مختلف المناطق لتقديم الإرشادات الصحية والتعريف بالمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وفي هذا السياق، قامت الدكتورة رشا عادل، وكيل مديرية الصحة، يرافقها الدكتورة رانيا صفوت، والدكتور يوسف عصام من إدارة المتابعة، والممرضة هناء محمد، مفتشة تمريض الرعاية الأساسية، بجولة تفقدية للعيادات المتنقلة في كارفور والنادي الاجتماعي، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وشملت الجولة متابعة خدمات الكشف الطبي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى، وضمان التزام الفرق الطبية بالإرشادات الصحية لحماية المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، أن حملات التوعية ستستمر في جميع الإدارات الصحية، من رأس غارب إلى الشلاتين، لضمان وصول الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، مشددًا على أهمية توفير الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.

البحر الاحمر الغردقة مدن البحر الاحمر عيد الفطر مديرية الصحة

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