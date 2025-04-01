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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2025 عبر موقع بتروتريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2025 عبر موقع بتروتريد

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

مع بداية شهر أبريل 2025، تتيح شركة بتروتريد للمواطنين إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا، مما يساهم في دقة احتساب الاستهلاك وتجنب أي غرامات أو مشكلات مالية. 

في هذا الدليل، نستعرض الخطوات اللازمة لتسجيل القراءة، طرق الاستعلام عن الفاتورة، ووسائل السداد المتاحة لضمان تجربة مريحة وسهلة للمشتركين.

الفترة المحددة لتسجيل القراءة: من 1 إلى 15 أبريل 2025

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.


2. اختيار خدمة "تسجيل قراءة العداد".


3. إدخال البيانات المطلوبة:

رقم المشترك.

بيانات الوحدة السكنية (رقم العمارة، الشقة، البلوك، المنطقة، المحافظة).

رقم العداد.

4. الضغط على "تأكيد" لإتمام التسجيل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز:

1. الدخول إلى موقع بتروتريد.


2. اختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة".


3. إدخال رقم المشترك والبيانات المطلوبة.


4. الضغط على "استعراض الفواتير" لعرض المبلغ المستحق.

طرق سداد فاتورة الغاز:

الدفع النقدي: عبر مراكز خدمة العملاء أو المحصلين المعتمدين.

الدفع الإلكتروني: عبر المحافظ الإلكترونية للبنوك (الأهلي، مصر) أو تطبيقات الدفع مثل "إنستا باي".

منافذ الدفع الفوري: فوري، أمان، مصاري.


أهمية تسجيل القراءة في الوقت المحدد:

يضمن دقة احتساب الاستهلاك.

يساعد في تجنب الغرامات والتقديرات العشوائية.

يمنع أي مشكلات مالية مع الشركة.


إيقاف خدمات التحصيل:

التوقف: من الخميس 27 مارس الساعة 12 ظهرًا.

استئناف التحصيل: السبت 5 أبريل الساعة 12 صباحًا.

**الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع مستمر دون انقطاع.

بتروتريد قراءة عداد الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي

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