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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الإثنين

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
محمد يحيي

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، الإثنين 31-3-2025، أول أيام عيد الفطر المبارك.

‎وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

‎سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

‎13.75 جنيه للشراء.

‎13.79 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

13.73 جنيه للشراء.

‎ 13.77 جنيه للبيع

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

‎ 13.76 جنيه للشراء

13.79  جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

‎ 14.46 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع.

‎سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

13.72 جنيه للشراء

13.77 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

13.76 جنيه للشراء  

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي  اليوم الإثنين

13.77 جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع الدرهم الإماراتي  اليوم الإثنين

13.76 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي في الجمارك  اليوم الإثنين

13.70 جنيه للبيع 

الدرهم الإماراتي البنك المركزي البنك الأهلى بنك مصر بنك الإسكندرية

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