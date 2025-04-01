سفير مصر في مالابو يبحث مع نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية التعاون الثنائي

أشاد سفير مصر في مالابو حداد عبدالتواب الجوهري، بالتنسيق المتبادل بين البلدين على كافة المستويات، ودعم غينيا الاستوائية للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينها دعمها وتأييدها لترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام اليونيسكو.



جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري في مالابو، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية "تيودورو نجوما أوبيانج مانج- Teodoro Nguema Obiang Mangue"؛ لبحث التعاون الثنائي في مجال البنية التحتية، الإنشاءات والمقاولات، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.



كما بحث الجانبان التعاون القائم بين البلدين في مجال تدريب كوادر الشرطة والجيش، حيث أشاد نائب الرئيس بنتائج الدورة التدريبية الأخيرة التي استمرت 8 شهور لتدريب نحو 1200 من عناصر الشرطة في غينيا الاستوائية على أيدي ضباط من وزارة الداخلية المصرية على مختلف العلوم الجنائية والشُرطية، معرباً عن رغبتهم في مواصلة التعاون البناء.



حضر اللقاء وزير الخارجية المناوب في غينيا الاستوائية "ماركوس مبا اوندو- Marcos Mba Ondo".

