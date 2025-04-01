محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب المحافظة في ثاني أيام العيد.

وتضمنت تقديم برامج وفعاليات ترفيهية مثل عروض التنورة، الحفلات الغنائية، العروض المسرحية والفنية، بالإضافة إلى ملاهي الأطفال، الكرنفالات، مسرح العرائس، حمامات السباحة، والبرامج الترفيهية الأخرى التي يتم تقديمها من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى جذب أفراد الأسرة المصرية لقضاء إجازة العيد في مراكز الشباب والأندية الرياضية، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنسيق عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبالإدارات الفرعية مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة لمتابعة استمرار تقديم الخدمات المتنوعة بالهيئات الشبابية والرياضية، والتشديد على تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة في هذه الهيئات، بالإضافة إلى تطبيق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة في المنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وفقًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتحقيقًا لأهدافها في بناء الإنسان المصري. وتفتح مراكز الشباب أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال الجمهور.

ويذكر أن ساحات مراكز شباب كفرالشيخ شهدت أمس توافد ما يقرب من «مليون ونصف» مواطن، ما بين المترددين على مراكز الشباب لقضاء إجازة العيد وبين المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في 90 هيئة رياضية وشبابية.